Более 43 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь по безвизу с начала года

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Безвизовым режимом въезда в Беларусь с начала нынешнего года воспользовались 43 735 граждан из Евросоюза, сообщает Государственный пограничный комитет.
Среди гостей, как и ранее, большинство — граждане Литвы (25 072 человека). На втором месте жители Латвии: 8 622 гражданина и 2 091 «негражданин». Из Польши в республику приезжали 7 950 граждан Польши.
Безвизовый режим для жителей Латвии и Литвы ввели 15 апреля 2022 года, а для польских граждан — с 1 июля того же года. Этот порядок въезда несколько раз продлевали, и пока он действует до конца 2024 года.
Если считать с самого начала действия безвиза, то им воспользовался 844 341 человек: 520 283 гражданина Литвы, 193 423 гражданина Латвии и 58 206 латвийских «неграждан», а также 72 429 граждан Польши.
Все они имеют право въехать в Беларуси, не получая виз, но общая продолжительность пребывания в стране не должна превышать 90 дней в календарном году.
Не так давно Госпогранкомитет Беларуси заявлял, что власти сопредельных государств препятствуют безвизовым поездкам своих граждан, закрывая пункты пропуска. Например, на днях Литва закрыла еще два пункта пропуска: «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).