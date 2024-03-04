Конгресс согласовал бюджет США до сентября

Демократическая и Республиканская фракции в конгрессе США согласовали первые шесть законопроектов, которые позволят правительству работать до окончания финансового года в сентябре. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
Он предупредил, что теперь «часы тикают», поскольку законодатели должны проголосовать до пятницы, 8 марта, когда завершается период ранее согласованного финансирования. Палата представителей должна быстро принять законопроект и направить его сенату. Шумер увидел в достигнутом соглашении «необходимый импульс» для того, чтобы успеть согласовать остальную часть законопроектов до 22 марта.
«Только двухпартийные усилия помогут нам пересечь финишную черту. Мы будем продолжать, пока не закончим работу», — резюмировал Шумер.
Законопроект содержит 1050 страниц.
Согласован пакет на $436 млрд, который охватывает около четверти финансирования правительства. Как отмечает Bloomberg, согласование стало первым реальным прогрессом в процессе разрешения противоречий между республиканцами и демократами в конгрессе в череде угроз шатдауна, продолжающихся почти полгода.
При этом пока конгрессменам не удалось договориться насчет финансирования Пентагона, министерства внутренней безопасности и социальных программ, эти ведомства всё ещё должны закрыться 23 марта.
Законопроект о финансировании не предполагает выполнение требования консерваторов о гигантском сокращении внутренних расходов, отмечает Bloomberg.