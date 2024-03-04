Конгресс согласовал бюджет США до сентября

Он предупредил, что теперь «часы тикают», поскольку законодатели должны проголосовать до пятницы, 8 марта, когда завершается период ранее согласованного финансирования. Палата представителей должна быстро принять законопроект и направить его сенату. Шумер увидел в достигнутом соглашении «необходимый импульс» для того, чтобы успеть согласовать остальную часть законопроектов до 22 марта.