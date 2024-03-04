ЦИК Узбекистана направила своих наблюдателей на президентские праймериз в США

Голосование на праймериз в штате Калифорния назначено на 5 марта. Избирателям уже разосланы по почте избирательные бюллетени. В бюллетень входит длинный список кандидатов на уровне штата и на местном уровне, а также вопросы для утверждения или отклонения, в том числе партийные номинации на пост президента и открытый праймериз в Сенат США для определения двух лучших кандидатов, которые пройдут на ноябрьские выборы.