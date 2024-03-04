ЦИК Узбекистана направила своих наблюдателей на президентские праймериз в США

Делегация во главе с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым находится с визитом в Калифорнии. Представители комитета ознакомятся с процессом подготовки и выступят наблюдателями в ходе голосования на президентских праймериз в США.
В первый день своего пребывания они встретились с членом Комиссии по содействию выборам США Кристи МакКормик и Секретарем округа Лос Анджелес Дином Логаном. Они ознакомили гостей с избирательной системой США, основными задачами и функциями избирательных администраций.
В США глава государства избирается не напрямую избирателями, а коллегией выборщиков. В первый вторник ноября проходят выборы, на которых жители каждого штата избирают в коллегию столько выборщиков, сколько представителей они посылают в Конгресс. Калифорния представляет самое большее количество выборщиков — 55.
Офис секретаря округа Лос Анджелес выполняет функции избирательной администрации округа. Он обеспечивает организацию и проведение выборов всех уровней.
Голосование на праймериз в штате Калифорния назначено на 5 марта. Избирателям уже разосланы по почте избирательные бюллетени. В бюллетень входит длинный список кандидатов на уровне штата и на местном уровне, а также вопросы для утверждения или отклонения, в том числе партийные номинации на пост президента и открытый праймериз в Сенат США для определения двух лучших кандидатов, которые пройдут на ноябрьские выборы.
Заполненные бланки избиратели могут принести в Центры для голосования и проголосовать лично в течение периода досрочного голосования либо в день выборов. Для этого на территории округа организована работа 644 Центров для голосования: 119 из них открылись за 10 дней до выборов, а оставшиеся 525 будут открыты
Это один из нескольких вариантов вернуть бюллетени. Также избиратели могут отправить их по почте или оставить их в специальных ящиках при Центрах для голосования.
В этот же день группа иностранных наблюдателей ознакомилась с работой операционного центра VSAP (Voting Solutions for All People — Избирательные решения для всех). Это основной хаб, где обеспечивается хранение, техническое обслуживание, подготовка электронного оборудования для голосования и устройств для онлайн регистрации избирателей, мониторинг их функционирования в Центрах для голосования.
В рамках программы визита узбекская делегация также изучит другие современные избирательные технологии, применяемые на выборах в США.
На данный момент на пост президента США от партии республиканцев претендуют экс-президент Дональд Трамп, бывший постпред при ООН Никки Хейли, бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли, от демократов — нынешний глава государства Джозеф Байден и член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс. Остальные претенденты выбыли из гонки.