В деле красноярского депутата Натарова не нашли ущерба

Торгово-промышленная палата не нашла ущерба в деле бывшего депутата заксобрания Красноярского края Сергея Натарова. Об этом сообщает Newslab со ссылкой на адвокатов политика.

По результатам экспертизы было установлено, что ущерб по делу следствие предъявило ошибочно. По данным СМИ, методология расчетов не соотносится с правовыми актами. В данном случае применена неправильно.

Речь идет о поставке товаров в Игарку для нужд ЖКХ по завышенным ценам. Способы влияния Натарова на хозяйственную деятельность юрлиц до сих пор неясны, уточняют журналисты. Кроме того, по их данным, в сумму растраты входят уже уплаченные налоги и другие отчисления, а также зарплаты.