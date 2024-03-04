Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии

«Самый важный сейчас объект для Крыма — это Феодосийская городская больница на 450 мест, мы уже в экспертизу зашли, объем средств там шесть миллиардов с копейками плюс-минус, будем докладывать Владимиру Владимировичу», — сказал он.
На очереди также реконструкция санатория имени Бурденко в Саках, Джанкойской детской поликлиники и корпуса родильного дома в Евпатории, добавил Сергей Аксенов. Ремонта требует также значительная часть поликлиник.
«Вот для Мирновской поликлиники Симферопольского района сейчас нашли здание, планируется переезд и готовится ремонт», — озвучил глава республики.
Всего в Крыму 2300 зданий и сооружений медицинского назначения, из них 730 уже капитально отремонтированы, более чем в ста объектах проведен частичный ремонт. За 10 лет в составе Российской Федерации было построено около трехсот новых ФАПов и амбулаторий.
«Более двухсот единиц скорой помощи мы получили, легковых автомобилей также свыше двухсот. Ну и в этом году 70 новых ФАПов и лабораторий по согласованной с Минздравом РФ программе будет построено в Крыму», — добавил руководитель региона.
Как сообщил РИА Новости Крым руководитель ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» Эдуард Пянковский, изначально в периметр нового центра планировали перевести практически все медучреждения города, теперь речь идет только о детском и взрослом стационарах. Проектно-сметную документацию скорректировали в соответствии с запросом местных жителей на доступность амбулаторно-поликлинической помощи.