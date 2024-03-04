Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии

Всего в Крыму 2300 зданий и сооружений медицинского назначения, из них 730 уже капитально отремонтированы, более чем в ста объектах проведен частичный ремонт. За 10 лет в составе Российской Федерации было построено около трехсот новых ФАПов и амбулаторий.