Председатель Суда МФЦА лорд Ян Бернетт принес присягу

«Международный финансовый центр “Астана” является важной площадкой, которой доверяют инвесторы. Ключевую роль в этом отношении играет суд МФЦА, имеющий независимую судебную систему и соответствующий международным стандартам. Уважаемый лорд Бернетт, поздравляю Вас с назначением на эту ответственную должность. Считаю, что выбор Вашей кандидатуры вновь подтверждает приверженность судебной системы МФЦА принципам незыблемости, надежности и доверия», — сказал Касым-Жомарт Токаев.