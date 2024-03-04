Председатель Суда МФЦА лорд Ян Бернетт принес присягу

Сегодня в Акорде с участием президента Касым-Жомарта Токаева состоялась официальная церемония принесения присяги вновь назначенным председателем Суда МФЦА лордом Яном Бернеттом, сообщает пресс-служба главы государства.
В мероприятии приняли участие управляющий МФЦА Ренат Бектуров, председатель Международного арбитражного центра МФЦА Томас Крюммель, регистратор суда МФЦА и руководитель аппарата Международного арбитражного центра Кристофер Кэмпбелл-Холт.
Открывая официальную церемонию, глава государства отметил значимую роль данного института в разрешении коммерческих споров.
«Международный финансовый центр “Астана” является важной площадкой, которой доверяют инвесторы. Ключевую роль в этом отношении играет суд МФЦА, имеющий независимую судебную систему и соответствующий международным стандартам. Уважаемый лорд Бернетт, поздравляю Вас с назначением на эту ответственную должность. Считаю, что выбор Вашей кандидатуры вновь подтверждает приверженность судебной системы МФЦА принципам незыблемости, надежности и доверия», — сказал Касым-Жомарт Токаев.