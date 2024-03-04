В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО

«Те, кто убежали за границу и оттуда поливают грязью родину — это не элита. И СВО это проявила — показала, кто есть кто. А вот настоящей элите, действительно, нужна поддержка в области получения должного образования, и они потом будут работать на благо России, на благо всех граждан страны», — сказал Миронов.