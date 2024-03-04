В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО

«Это очень хорошее начинание. Это люди с опытом участия в военных действий, они защитники Родины и знают цену дружеского плеча, настоящего боевого командира, умеют выполнять приказы. И главное — они патриоты родины, и любовь к родине им не нужно доказывать», — подчеркнул он.
По его словам, именно из таких граждан будет формироваться «новая настоящая элита» страны.
«Те, кто убежали за границу и оттуда поливают грязью родину — это не элита. И СВО это проявила — показала, кто есть кто. А вот настоящей элите, действительно, нужна поддержка в области получения должного образования, и они потом будут работать на благо России, на благо всех граждан страны», — сказал Миронов.
Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда «Защитники Отечества» реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.