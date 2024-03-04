Глава Минюста Украины выступил за мобилизацию коррупционеров

Помимо коррупционеров, Малюська не видит проблем с отправкой на фронт нарушителей ПДД, отмечая, что тяжесть преступления здесь является делом случая. «Я иногда нарушаю правила дорожного движения, признаю, и плачу за это штраф. вообще, это дело случая. Если кто-то едет на желтый свет и ничего не случилось, ему за это будет максимум штраф. А если кто-то едет на желтый и ему не повезло — едет машина со стороны, врезается и он наносит вред другим — получит приговор и судимость. Соответственно, часто разница невелика между тем нарушителем ПДД, кто сидит в тюрьме по приговору суда, и тем, кто не сидит, а ограничился штрафом, или вообще ничего не заплатил, если штраф не наложен», — сказал он.