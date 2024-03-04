Глава Минюста Украины выступил за мобилизацию коррупционеров

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министр юстиции Украины Денис Малюська настаивает на необходимости мобилизовать осужденных, в частности коррупционеров. По его словам, они патриоты Украины, хоть и жадные.
Министр уверен, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо привлечь людей с судимостью, «такая потребность есть». В ответ на замечание, что коррупционеры не являются патриотами, Малюська высказал мнение, что чувство патриотизма, хоть и странного, им не чуждо, к тому же, коррупция насаждалась на Украине годами. «Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать. Они часто патриоты, просто патриотизм у них довольно своеобразный и они жадные. Ну, не только жадные, но давайте откровенно: у нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто в большей степени, кто в меньшей степени, но это было распространенным и остается распространенным явлением», — сказал он в интервью агентству РБК-Украина.
В связи с этим министр не считает удивительным, что кто-то является коррупционером, и не видит причин не привлекать таких людей в ряды ВСУ. «У нас был соцопрос, где большинство людей признавали, что давали взятку в виде подарка или деньги врачам, педагогам, патрульным. То есть, это явление было мегараспространено. Безусловно, это надо искоренять, но я не понимаю, почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо», — добавил он.
Помимо коррупционеров, Малюська не видит проблем с отправкой на фронт нарушителей ПДД, отмечая, что тяжесть преступления здесь является делом случая. «Я иногда нарушаю правила дорожного движения, признаю, и плачу за это штраф. вообще, это дело случая. Если кто-то едет на желтый свет и ничего не случилось, ему за это будет максимум штраф. А если кто-то едет на желтый и ему не повезло — едет машина со стороны, врезается и он наносит вред другим — получит приговор и судимость. Соответственно, часто разница невелика между тем нарушителем ПДД, кто сидит в тюрьме по приговору суда, и тем, кто не сидит, а ограничился штрафом, или вообще ничего не заплатил, если штраф не наложен», — сказал он.
Малюська добавил, что его личная позиция заключается в том, что в условиях сложных боевых действий в ряды ВСУ из числа осужденных можно привлечь «всех, кого угодно». «Но у этой позиции, к сожалению, вряд ли есть перспективы поддержки в парламенте, поэтому мы ее не транслируем как официальную позицию министерства», — заметил он.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В Минюсте уже не в первый раз высказываются за мобилизацию заключенных. А в новом законопроекте об ужесточении мобилизации, принятом Верховной радой в первом чтении 7 февраля, содержатся нормы о постановке на воинский учет ранее судимых граждан, а также о добровольной мобилизации осужденных, отбывающих условный срок. В середине февраля Малюська призвал выдать заключенным хотя бы лопаты, если власти боятся мобилизовать их и выдать автоматы.