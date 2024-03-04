Суд принял иск к Украине на ₽3,1 трлн из-за «энергоблокады» Крыма

Власти Крыма в прошлом году подали иск на 152,2 млрд руб. к Украине из-за «водной блокады», суд его удовлетворил. Константинов тогда объяснял смысл исков к Украине так: «Скажем, после завершения СВО начнутся переговоры. Не сомневаюсь, Запад сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. Скажут, мол, мы снимаем санкции, продавайте нам нефть на этот объем средств, например. Со своей стороны нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина».