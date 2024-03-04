Франция предлагала членам НАТО рассмотреть отправку войск на Украину

Даалдер также назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к отправке войск НАТО на Украину лишь очередной попыткой набрать политические очки внутри западного блока. При этом отмечается, что многие западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц, неоднократно поднимали перед Макроном вопрос увеличения военной и экономической помощи Украине со стороны Парижа.