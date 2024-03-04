Лукашенко рассчитывает на серьезный рост товарооборота с Казахстаном после визита Токаева

«Наша с вами встреча проходит не просто так. Вы знаете прекрасно, что, скорее всего, в третьем квартале Президент Казахстана прилетит с официальным визитом в Беларусь. Нам также очень важно сегодня оговорить некоторые моменты этого важного для Беларуси мероприятия. Переговоры пройдут на самом высоком уровне, заинтересованные лица встретятся в рамках этого визита. И я уверен, что тот миллиард, который мы достигли в товарообороте, после этого визита окажется просто смешным. Потому что с таким потенциалом страны. И самые дружественные, находящиеся в наших интеграционных объединениях. Такие государства, как Беларусь и Казахстан, должны иметь самые продвинутые отношения», — сказал глава государства.