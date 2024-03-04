Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Назначен новый первый замглавы Орджоникидзевского района Перми

В Орджоникидзевском районе назначен новый первый замглавы, сообщается на сайте районной администрации. Им стал директор МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» Вячеслав Чащухин.
Источник: Reuters

Господин Чащухин курировал деятельность органов местного самоуправления по решению вопросов строительства и эксплуатации автомагистралей, а также мероприятия по чистке и уборке дорог.

В январе прежний замглавы Орджоникидзевского района Вадим Казанцев покинул пост и занял должность главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми.