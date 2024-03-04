Господин Чащухин курировал деятельность органов местного самоуправления по решению вопросов строительства и эксплуатации автомагистралей, а также мероприятия по чистке и уборке дорог.
В январе прежний замглавы Орджоникидзевского района Вадим Казанцев покинул пост и занял должность главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми.
Назначен новый первый замглавы Орджоникидзевского района Перми
В Орджоникидзевском районе назначен новый первый замглавы, сообщается на сайте районной администрации. Им стал директор МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» Вячеслав Чащухин.
Господин Чащухин курировал деятельность органов местного самоуправления по решению вопросов строительства и эксплуатации автомагистралей, а также мероприятия по чистке и уборке дорог.