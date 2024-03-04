Назначен новый первый замглавы Орджоникидзевского района Перми

Господин Чащухин курировал деятельность органов местного самоуправления по решению вопросов строительства и эксплуатации автомагистралей, а также мероприятия по чистке и уборке дорог.



В январе прежний замглавы Орджоникидзевского района Вадим Казанцев покинул пост и занял должность главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми.

