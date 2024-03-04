Депутат заявил, что молдавская оппозиция не выдвинет единого кандидата против Санду

«Если во втором туре оппозиция объединится, хотя бы левая оппозиция, имею в виду коммунистов, социалистов, Иона Чебана, Иона Кику, Ирину Влах (депутат молдавского парламента, бывшая глава Гагаузии — прим. ТАСС), “Патриотов Молдовы”, Илана Шора (оппозиционер, глава признанной незаконной и ликвидированной партии “Шор” — прим. ТАСС), Ренато Усатого, то тогда Майя Санду, скорее всего, проиграет. Если эти партии не смогут объединиться во втором туре вокруг того кандидата, который в него войдет, то Майя Санду опять победит и продолжится вся эта канитель».