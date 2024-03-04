Депутат заявил, что молдавская оппозиция не выдвинет единого кандидата против Санду

КИШИНЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Молдавская оппозиция на президентских выборах осенью не сможет выдвинуть единого кандидата против действующей главы государства Майи Санду, так как многие партии уже заявили о выдвижении своих представителей. Об этом заявил депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
«Найти сегодня единого кандидата от оппозиции практически невозможно. Единый кандидат от фонда Сороса и Государственного департамента США уже есть — это Майя Санду, под которую они будут ломать все политические партии проевропейского толка».
По его мнению, всего на выборах будет выдвинуто около 10−15 кандидатов, которые будут бороться за право выйти во второй тур голосования с Санду. Цырдя считает, что во втором туре против действующего президента должна объединиться левая оппозиция — Партия социалистов Игоря Додона, Партия коммунистов Владимира Воронина, Национальное альтернативное движение мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения бывшего премьера Иона Кику, Наша Партия Ренато Усатого и другие формирования.
«Если во втором туре оппозиция объединится, хотя бы левая оппозиция, имею в виду коммунистов, социалистов, Иона Чебана, Иона Кику, Ирину Влах (депутат молдавского парламента, бывшая глава Гагаузии — прим. ТАСС), “Патриотов Молдовы”, Илана Шора (оппозиционер, глава признанной незаконной и ликвидированной партии “Шор” — прим. ТАСС), Ренато Усатого, то тогда Майя Санду, скорее всего, проиграет. Если эти партии не смогут объединиться во втором туре вокруг того кандидата, который в него войдет, то Майя Санду опять победит и продолжится вся эта канитель».
В конце прошлого года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует правящая Партия действия и солидарности (ПДС), проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов осенью текущего года.
Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности главы государства и правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.
По итогам выборов в местные органы власти в ноябре прошлого года ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.