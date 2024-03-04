Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте

«Мы неоднократно говорили, что президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. Конечно, о примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об успехах военных на фронте — об уничтожении дронами еще одного «Абрамса».