Белоруссия выразила надежду стать членом ШОС в июле

«В июле в Астане состоится очередное заседание Шанхайской организации сотрудничества. Было бы очень символично, и мы бы это приветствовали, если Беларусь именно в Астане стала бы полноценным членом ШОС. Мы вас будем об этом просить, от председательствующей стороны многое зависит», — приводит слова Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ерланом Байжановым пресс-служба президента. По его словам, Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС в этом году, при этом в феврале были ратифицированы документы о членстве Белоруссии в ШОС.