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Минобороны Украины заявило о трагической нехватке личного состава

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил газете Washington Post о трагической нехватке личного состава ВСУ на фоне ряда поражений на фронте и протестов против мобилизации.
Источник: AP 2023

Митинги против мобилизации проходят на Украине регулярно, а родственники военных требуют провести ротацию. Протесты вызвало и ужесточение мобилизации, предусмотренное внесенным в Верховную раду скандальным законопроектом.

«Дефицит боеприпасов, оружия, снарядов… У нас нехватка личного состава, это трагедия», — приводит газета слова Бежевца. Как полагает представитель минобороны, мирные жители призывного возраста на Украине должны принять тот факт, что у них «больше нет времени сидеть дома».

Жители призывного возраста в свою очередь, согласно многочисленным опубликованным видео, часто придерживаются противоположного мнения: убегают от сотрудников военкоматов или даже вступают с ними в драки. Многих задерживают с применением силы и избивают.

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что мобилизация на Украине — это преступление против населения.