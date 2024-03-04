Митинги против мобилизации проходят на Украине регулярно, а родственники военных требуют провести ротацию. Протесты вызвало и ужесточение мобилизации, предусмотренное внесенным в Верховную раду скандальным законопроектом.
«Дефицит боеприпасов, оружия, снарядов… У нас нехватка личного состава, это трагедия», — приводит газета слова Бежевца. Как полагает представитель минобороны, мирные жители призывного возраста на Украине должны принять тот факт, что у них «больше нет времени сидеть дома».
Жители призывного возраста в свою очередь, согласно многочисленным опубликованным видео, часто придерживаются противоположного мнения: убегают от сотрудников военкоматов или даже вступают с ними в драки. Многих задерживают с применением силы и избивают.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что мобилизация на Украине — это преступление против населения.