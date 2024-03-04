Минобороны Украины заявило о трагической нехватке личного состава

«Дефицит боеприпасов, оружия, снарядов… У нас нехватка личного состава, это трагедия», — приводит газета слова Бежевца. Как полагает представитель минобороны, мирные жители призывного возраста на Украине должны принять тот факт, что у них «больше нет времени сидеть дома».