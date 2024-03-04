Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу

Юрист Надеждина просил суд назначить почерковедческую экспертизу забракованных подписей, а на это время приостановить рассмотрение дела и перенести выборы. Узнав, что у суда нет полномочий на их перенос, он предложил все равно назначить экспертизу, чтобы его доверитель затем смог оспорить их результаты. «Для страны было бы лучше, если бы люди сами выбирали, кто будет кандидатом», — отметил Надеждин.