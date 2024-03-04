Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу

Верховный суд 21 февраля признал законным отказ Надеждину в регистрации на выборы, политик подал жалобу, которую рассмотрела апелляционная инстанция этого же суда.
«Решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение один из судей коллегии.
Юрист Надеждина просил суд назначить почерковедческую экспертизу забракованных подписей, а на это время приостановить рассмотрение дела и перенести выборы. Узнав, что у суда нет полномочий на их перенос, он предложил все равно назначить экспертизу, чтобы его доверитель затем смог оспорить их результаты. «Для страны было бы лучше, если бы люди сами выбирали, кто будет кандидатом», — отметил Надеждин.
Представитель ЦИК просил отклонить жалобу. «Вместо того, чтобы исполнить требование о сборе 100 тысяч подписей, он зачем-то, по его словам, собирал 200 тысяч… но не соблюдал правила оформления подписных листов, а эти правила установлены законом», — отметил юрист.
Ранее суд допросил нескольких избирателей, поставивших подписи за Надеждина, и экспертов-почерковедов, проверявших их, и в итоге согласился с доводами ЦИК, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой.
До этого ВС РФ отклонил два иска Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить