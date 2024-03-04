Разговор германских офицеров и «Упырь» против Abrams. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле, проводит рабочие встречи. С докладом у главы государства будет мэр Москвы Сергей Собянин, с которым российский лидер «регулярно сверяет время».
В графике Путина нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «При необходимости они могут появиться», поскольку «достаточно быстро могут быть организованы».
О разговоре германских офицеров
В Кремле ознакомились с записью разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали возможные удары по России. «Уже всем желающим удалось ознакомиться».
Москва уже отреагировала на утечку: «Определенный демарш предпринят нами — и вызван посол [ФРГ]».
«Сама по себе запись говорит, что в недрах Бундесвера обсуждают предметно и конкретно планы ударов по территории Российской Федерации», «здесь все более чем очевидно».
Россия в курсе планов властей Германии организовать проверку записи: «Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, к чему пришла эта проверка».
Важно узнать, «делал ли это Бундесвер по своей инициативе, тогда это вопрос, насколько управляем Бундесвер», или это часть политики Германии. В любом случае запись «подчеркивает прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины».
«Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте». Ему докладывают «по линии военных» о таких успехах, как поражение американского танка.
О похоронах Навального
«Мы немного по этой теме что-то говорили и считаем, что большего нам сказать нечего».