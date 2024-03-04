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Разговор германских офицеров и «Упырь» против Abrams. Темы брифинга Пескова

Последствия утечки разговора германских офицеров об ударе по Крымскому мосту, поражение российским беспилотником «Упырь» американского танка Abrams, а также возможные контакты лидеров России и Армении стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле, проводит рабочие встречи. С докладом у главы государства будет мэр Москвы Сергей Собянин, с которым российский лидер «регулярно сверяет время».

В графике Путина нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «При необходимости они могут появиться», поскольку «достаточно быстро могут быть организованы».

О разговоре германских офицеров

В Кремле ознакомились с записью разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали возможные удары по России. «Уже всем желающим удалось ознакомиться».

Москва уже отреагировала на утечку: «Определенный демарш предпринят нами — и вызван посол [ФРГ]».

«Сама по себе запись говорит, что в недрах Бундесвера обсуждают предметно и конкретно планы ударов по территории Российской Федерации», «здесь все более чем очевидно».

Россия в курсе планов властей Германии организовать проверку записи: «Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, к чему пришла эта проверка».

Важно узнать, «делал ли это Бундесвер по своей инициативе, тогда это вопрос, насколько управляем Бундесвер», или это часть политики Германии. В любом случае запись «подчеркивает прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины».

«Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте». Ему докладывают «по линии военных» о таких успехах, как поражение американского танка.

О похоронах Навального

«Мы немного по этой теме что-то говорили и считаем, что большего нам сказать нечего».

Собянин Сергей
Песков Дмитрий