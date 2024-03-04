Разговор германских офицеров и «Упырь» против Abrams. Темы брифинга Пескова

Важно узнать, «делал ли это Бундесвер по своей инициативе, тогда это вопрос, насколько управляем Бундесвер», или это часть политики Германии. В любом случае запись «подчеркивает прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины».