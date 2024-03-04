Губернатор Куйвашев расширил перечень свердловских школ, где пройдет капремонт

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил перечень школ, в которых проведут капремонт в 2024 году. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Так, строительные работы пройдут в 18 учебных заведениях Среднего Урала. Список стал больше на три объекта. Среди них школа № 1 в Нижнем Тагиле, школа в деревне Речкалова и школа № 6 в Верхней Салде.
— Их обновят по поручению главы региона за счет средств областного бюджета. На строительные работы выделено свыше 40 миллионов рублей, — рассказали в региональном правительстве.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге реконструируют здание «Колизея». Работы будут идти до 2026 года.
— Начинаем масштабную реконструкцию нашего первого городского театра «Колизей». Большой объем финансирования рассчитан на несколько лет, закончим работы в 2026 году, — отметил заместитель главы города Игоря Сутягин.