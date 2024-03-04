Крым подготовит еще два иска к Украине из-за энергоблокады

Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и «Укрэнерго».
«Этот иск только по бюджету Крыма. Дальше рабочей группой готовится иск от предприятий, которые понесли ущерб в результате энергоблокады, и самостоятельно готовит общественная палата от народа Крыма по возмещению ущерба уже физическим лицам», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия 24».
«Иск от организаций — он формируется. Там тоже сумма будет очень значительная, потому что убытки понесли очень крупные наши предприятия, у которых энергозависимость очень высокая. Работа также идет по линии общественности. Вполне возможно, общая сумма ущерба от энергоблокады превысит 9 триллионов рублей», — добавил глава парламента.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — «Таврическую» и «Балаклавскую» суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.