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Что происходит в юстиции: Член Высшего совета прокуроров Молдовы подала в отставку из-за ошибки

Олеся Вырлан подала в отставку.
Источник: noi.md

Олеся Вырлан подала в отставку с поста члена Высшего совета прокуроров Молдовы.

Ранее Вырлан входила в комиссию по оценке кандидатов на должность генпрокурора.

Согласно выставленным оценкам после собеседования, действующий и.о. генпрокурора Ион Мунтяну занял третье место в конкурсе. Это вызвало много жалоб, в результате чего Вырлан была вынуждена признать, что допустила ошибку в отношении Мунтяну.

Глава ВСП Думитру Обадэ порекомендовал Вырлан подать в отставку.

Что там у нас происходит с юстицией?

Прокуратура