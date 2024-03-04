Что происходит в юстиции: Член Высшего совета прокуроров Молдовы подала в отставку из-за ошибки

Согласно выставленным оценкам после собеседования, действующий и.о. генпрокурора Ион Мунтяну занял третье место в конкурсе. Это вызвало много жалоб, в результате чего Вырлан была вынуждена признать, что допустила ошибку в отношении Мунтяну.