Песков прокомментировал «слитую» беседу офицеров ФРГ об ударах по Крыму

«Вы знаете, что и определенный демарш предпринят нами, и вызван посол ФРГ [в МИД России]. Сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России. Это не нуждается в никаких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).