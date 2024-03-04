Politico: в ЕС не хотят видеть Каллас на посту Борреля из-за ее отношения к России

Как заявил изданию неназванный европейский чиновник, идея о назначении Каллас на должность главы евродипломатии «остается чувствительной» для некоторых стран ЕС. «Я не думаю, что Франция и Германия согласились бы на это по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО», — сказал он. «Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?» — добавил собеседник Politico.