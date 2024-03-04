Касым-Жомарт Токаев прилетит в Беларусь в третьем квартале — Александр Лукашенко

Он констатировал, что на международной арене сейчас складывается сложная обстановка, которая оказывает свое влияние на наши страны. В частности, это касается рестрикций со стороны западных стран. При этом белорусская сторона сотрудничает с Казахстаном, не создавая для него проблем.