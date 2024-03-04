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Касым-Жомарт Токаев прилетит в Беларусь в третьем квартале — Александр Лукашенко

Белорусский лидер выразил уверенность, что достигнутые в ходе визита договоренности позволят превысить $1 млрд взаимного товарооборота.
Источник: AP 2023

АЛМАТЫ, 4 мар — Sputnik. Скорее всего, Касым-Жомарт Токаев прилетит с официальным визитом в Беларусь в третьем квартале 2024 года, сказал Александр Лукашенко во время встречи с послом Казахстана Ерланом Байжановым. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Наша с вами встреча проходит не просто так. Вы знаете прекрасно, что, скорее всего, в третьем квартале президент Казахстана прилетит с официальным визитом в Беларусь».

цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, нужно обсудить ряд вопросов, потому что переговоры будут идти на высоком уровне. Запланированы встречи заинтересованных лиц.

Белорусский лидер выразил уверенность, что достигнутые в ходе визита договоренности позволят превысить $1 млрд взаимного товарооборота.

«Такие государства, как Беларусь и Казахстан, должны иметь самые продвинутые отношения», — считает Лукашенко.

Он констатировал, что на международной арене сейчас складывается сложная обстановка, которая оказывает свое влияние на наши страны. В частности, это касается рестрикций со стороны западных стран. При этом белорусская сторона сотрудничает с Казахстаном, не создавая для него проблем.

«Если мы будем двигаться в направлении, интересующем Беларусь и Казахстан, мы можем преодолеть не только санкции, но и любые барьеры и препятствия».

предположил Лукашенко.

Ранее посол Казахстана сообщал, что визит Касым-Жомарт Токаева в белорусскую столицу готовится на первую половину текущего года.

Президент Казахстана посещал Беларусь в ноябре 2023 года, когда принимал участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В этом году Астана председательствует в организации после Минска.

Лукашенко Александр