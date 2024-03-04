Аксенов: попытки диверсий Киева в Крыму стали более многочисленными и изощренными

На прошлой неделе сообщалось, что силовики задержали двух человек, готовивших на полуострове теракты по заданию украинской разведки. 39-летний симферополец в мае 2023 года помог украинским диверсантам подорвать железнодорожное полотно в Симферопольском районе и планировал также совершить еще один теракт на одном из транспортных объектов республики. 37-летняя гражданка Украины и России планировала теракт в отношении военнослужащего ЧФ России. Оба дали признательные показания. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за помощь в поимке завербованных Украиной преступников.