Аксенов: попытки диверсий Киева в Крыму стали более многочисленными и изощренными

После начала специальной военной операции попытки диверсий и провокаций в Крыму со стороны киевского режима стали более многочисленными, ожесточенными и изощренными. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с ТАСС.
Вместе с тем он выразил уверенность, что Киеву в Крыму «ничего не светит». Российские спецслужбы работают очень эффективно. — СМИ регулярно сообщают о пресечении деятельности вражеских агентов, террористов и экстремистов. А ведь в публичное поле попадает только часть информации, — подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма заверил, что силовые структуры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности крымчан. — Мы знаем о всех шагах врага — полностью кто здесь и что готовит, — подчеркнул он. Аксенов напомнил, что все без исключения террористы, совершившие диверсии на территории Крыма, задержаны, работа продолжается.
На прошлой неделе сообщалось, что силовики задержали двух человек, готовивших на полуострове теракты по заданию украинской разведки. 39-летний симферополец в мае 2023 года помог украинским диверсантам подорвать железнодорожное полотно в Симферопольском районе и планировал также совершить еще один теракт на одном из транспортных объектов республики. 37-летняя гражданка Украины и России планировала теракт в отношении военнослужащего ЧФ России. Оба дали признательные показания. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за помощь в поимке завербованных Украиной преступников.