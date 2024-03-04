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Беглов после совещания с силовиками пообещал усилить контроль в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совещание с руководителями силовых ведомств. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в понедельник, 4 марта.
Источник: РИА "Новости"

«Обсуждали вопросы обеспечения безопасности в регионе. В настоящее время усилен объем контролирующих мероприятий».

рассказал Беглов

Вероятно, поводом для совещания стал БПЛА, врезавшийся в дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. Происшествие обошлось без жертв, за медпомощью обратились восемь человек. Все они уже выписаны. По данным «Фонтанки», возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Похожее заседание по безопасности Беглов проводил после появления первого беспилотника в небе у Петербурга 18 января.