Беглов после совещания с силовиками пообещал усилить контроль в Петербурге

Вероятно, поводом для совещания стал БПЛА, врезавшийся в дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. Происшествие обошлось без жертв, за медпомощью обратились восемь человек. Все они уже выписаны. По данным «Фонтанки», возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.