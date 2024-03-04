Медведев назвал СВО особым случаем

Ранее Медведев высказался о переговорах немецких офицеров об ударе по Крымском мосту. По мнению политика, после утечки записи переговоров немецкие власти попытаются дистанцироваться от скандала, «мол, это все происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми — дай поиграть в войнушку».