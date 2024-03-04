Правнук Сталина написал открытое письмо Лаврову

Бенсаад добавил, что ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов. По его мнению, организация «позволяет истреблять русских» в Донбассе и проводить политику двойных стандартов в секторе Газа.



Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что основным принципом в случае реформирования ООН должна стать многополярность, только тогда организация сможет адекватно отвечать на новые вызовы.



Лавров, выступая ранее на Генассамблее, призвал изменить метод формирования секретариата организации. Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по его словам, давно не отвечает требованиям эпохи. Касаясь работы Совбеза, Лавров отметил, что его расширение становится все более востребованным «исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства — Азии, Африки и Латинской Америки».