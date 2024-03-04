Аксенов может продолжить работать на посту главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов может продолжить работу на своем посту, если его поддержат жители республики и президент России Владимир Путин. Об этом руководитель региона сообщил в интервью агентству ТАСС.
Аксенов стал главой Крыма в 2014 году. Спустя пять лет он вновь возглавил республику. Срок полномочий Аксенова истекает в 2024 году. Согласно крымской конституции, глава региона избирается Госсоветом на пять лет, но не более двух раз. Однако Аксенов не исключил, что может и далее продолжить работу на этом посту.
— Если есть доверие президента и крымчан, значит, надо работать дальше. Если нет — надо уходить. Это главное, — подчеркнул глава Крыма.
Аксенов также заверил, что никогда не держался за свой пост.