Аксенов может продолжить работать на посту главы Крыма

Аксенов стал главой Крыма в 2014 году. Спустя пять лет он вновь возглавил республику. Срок полномочий Аксенова истекает в 2024 году. Согласно крымской конституции, глава региона избирается Госсоветом на пять лет, но не более двух раз. Однако Аксенов не исключил, что может и далее продолжить работу на этом посту.