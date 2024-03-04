Два министерства Омской области переименуют в мае

В соответствии с указами, переименовано министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Согласно аналогичным изменениям, минсельхоз будет также переименован в министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.