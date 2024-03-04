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Два министерства Омской области переименуют в мае

Новые два указа губернатора Омской области внесут изменения в структуру регионального правительства.

Они уже подписаны губернатором Виталием Хоценко и опубликованы.

В соответствии с указами, переименовано министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Согласно аналогичным изменениям, минсельхоз будет также переименован в министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Указы о переименовании вступят в силу с 3 мая. Напомним, ранее мы писали, что на открытие нового корпуса ОмГУ может приехать Николай Фальков.