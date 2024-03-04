У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин

«И на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России», — пояснил Путин.