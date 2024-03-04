У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин

«Друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно», — сказал глава государства.
Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны иметь это в виду, подчеркнул президент.
«И на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России», — пояснил Путин.
Собянин, в свою очередь, отметил, что результаты 2023 года в Москве — одни из лучших за современную историю, несмотря на происки врагов и санкции.
«Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника — рост от 25 до 40 процентов. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации», — сообщил мэр столицы.
Глава города уточнил, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей. Он добавил, что Москва демонстрирует высокую динамику инвестиций.