Bild: спецслужбы Запада сокращают обмен секретной информацией с ФРГ

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Перехват разговора офицеров Бундесвера, во время которого обсуждалась возможность атаки на Крымский мост, подтверждает распространенное среди западных союзников ФРГ недоверие к германским партнерам. Об этом пишет газета Bild.
Как отмечает издание, на Западе в ходу поговорка: «Если ты хочешь, чтобы это оказалось в Москве, отдай это немцам». «Никто из Центрального разведывательного управления США или [британской службы контрразведки] MИ-5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: тебя меньше приглашают, ты узнаешь лишь впоследствии о важных встречах на определенные темы», — сообщил Bild источник в одной из германских спецслужб. «В мире разведки нас рассматривают как второй сорт и относятся соответственно — мы не первая лига», — сказал он.
По мнению источника, одной из причин является «чрезмерное регулирование» в Германии деятельности спецслужб — только внешнюю Федеральную разведывательную службу контролируют семь ведомств.
«Мы получаем все меньше информации от партнеров, поскольку она не в безопасности», — отметил источник газеты. По информации издания, не каждый высокопоставленный военный в ФРГ в принципе имеет возможность воспользоваться защищенными каналам связи.
1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также оговаривали детали подготовки атаки.