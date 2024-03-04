Bild: спецслужбы Запада сокращают обмен секретной информацией с ФРГ

Как отмечает издание, на Западе в ходу поговорка: «Если ты хочешь, чтобы это оказалось в Москве, отдай это немцам». «Никто из Центрального разведывательного управления США или [британской службы контрразведки] MИ-5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: тебя меньше приглашают, ты узнаешь лишь впоследствии о важных встречах на определенные темы», — сообщил Bild источник в одной из германских спецслужб. «В мире разведки нас рассматривают как второй сорт и относятся соответственно — мы не первая лига», — сказал он.