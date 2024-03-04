Стало известно имя первого кандидата на пост мэра Новосибирска

В Новосибирске первый претендент подал документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра. Об этом свидетельствует соответствующий раздел на сайте городского совета депутатов..
В понедельник, 4 марта необходимые документы подал военнослужайщий, участник СВО Александр Трушакин. Другой информации о кандидате на сайте горсовета не приводится.
Согласно данным открытых источников, Александр Геннадьевич Трушакин родился 23 февраля 1961 года. Является подполковником ВС РФ в отставке..
Это далеко не первая попытка г-на Трушакина принять участие в различных избирательных кампаниях. Так, в 2016 он пытался избраться к Госдуму РФ от партии «Яблоко», но новосибирское отделение сняло его кандидатуру из-за сомнений в оригинальности его кандидатской диссертации..
В 2019 он пытался стать кандидатом на выборах мэра Новосибирска, но Облизбирком аннулировал его регистрацию.
В 2020 и 2023 годах Александр Трушакин пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах мэра Бердска, но безрезультатно.
По данным издания «Континент Сибирь», у Трушакина есть судимость по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Она была снята в 2017 году.
Напомним, документы на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра можно подать до 15 марта с 9:00 до 17:00 в рабочие дни.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что экс-кандидат в мэры Бердска Трушакин не смог обжаловать итоги выборов.