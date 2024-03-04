Стало известно имя первого кандидата на пост мэра Новосибирска

Это далеко не первая попытка г-на Трушакина принять участие в различных избирательных кампаниях. Так, в 2016 он пытался избраться к Госдуму РФ от партии «Яблоко», но новосибирское отделение сняло его кандидатуру из-за сомнений в оригинальности его кандидатской диссертации..