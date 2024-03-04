Лавров выступает на Всемирном фестивале молодежи. Видеотрансляция

Фестиваль проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.