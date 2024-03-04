Фестиваль проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.
Лавров выступает на Всемирном фестивале молодежи. Видеотрансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ректор МГИМО МИД Анатолий Торкунов и исполнительный директор Фонда поддержки общественной дипломатии имени Горчакова Леонид Драчевский принимают участие в сессии «Россия и ее роль в формировании многополярного мира» на Всемирном фестивале молодежи.