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Филат высказался о возможных мотивах отставки Стояногло с поста генпрокурора

Филат считает, что действующая власть пытается подчинить себе систему правосудия в Молдове.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Экс-премьер Владимир Филат считает, что все действия против экс-генпрокурора Александра Стояногло были запрошены президентом Молдовы Майей Санду.

«Через публичные заявления, через заседания Высшего совета безопасности. И остальное, что произошло, — это выполнение ее требований».

отметил экс-премьер в эфире телеканала Cinema1.

По мнению Филата, в целом объявленные властями страны цели «реформы юстиции» диаметрально противоположны тому, чего реально хотела действующая власть PAS.

«Реальная цель — подчинить политически юстицию в Республике Молдова. Дело Стояногло — это только часть этого пазла в действиях по подчинению системы правосудия. Это дело и другие преследовали цель сместить Стояногло с должности. Хотели поставить генпрокурора, подчиняющегося нынешней власти», — заявил Филат.

Он также добавил, что нынешний конкурс на должность генпрокурора демонстрирует, насколько прогнила не только система юстиции, но и вся власть PAS в стране.

Отстранение генпрокурора Александра Стояногло

Напомним, 5 октября 2021 года генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него дома и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест, затем он был переведен под судебный контроль.

Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения.

В январе 2022-го Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу применения в отношении него процессуальных мер принуждения в виде домашнего ареста и судебного контроля.

Президент Молдовы Майя Санду подписала 26 сентября 2023 года указ об освобождении Александра Стояногло от должности генерального прокурора страны, основываясь на постановлении Высшего совета прокуроров от 23 мая 2022 года.

В октябре 2023 года ЕСПЧ признал факт нарушения права Стояногло на справедливое судебное разбирательство. Суд также обязал Молдову выплатить экс-генпрокурору компенсацию в размере 3600 евро.

Стояногло был назначен на пост генерального прокурора в 2019 году сроком на семь лет.

Прокуратура