Филат высказался о возможных мотивах отставки Стояногло с поста генпрокурора

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Экс-премьер Владимир Филат считает, что все действия против экс-генпрокурора Александра Стояногло были запрошены президентом Молдовы Майей Санду.
«Через публичные заявления, через заседания Высшего совета безопасности. И остальное, что произошло, — это выполнение ее требований».
По мнению Филата, в целом объявленные властями страны цели «реформы юстиции» диаметрально противоположны тому, чего реально хотела действующая власть PAS.
«Реальная цель — подчинить политически юстицию в Республике Молдова. Дело Стояногло — это только часть этого пазла в действиях по подчинению системы правосудия. Это дело и другие преследовали цель сместить Стояногло с должности. Хотели поставить генпрокурора, подчиняющегося нынешней власти», — заявил Филат.
Он также добавил, что нынешний конкурс на должность генпрокурора демонстрирует, насколько прогнила не только система юстиции, но и вся власть PAS в стране.
Отстранение генпрокурора Александра Стояногло
Напомним, 5 октября 2021 года генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него дома и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест, затем он был переведен под судебный контроль.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения.
В январе 2022-го Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу применения в отношении него процессуальных мер принуждения в виде домашнего ареста и судебного контроля.
В октябре 2023 года ЕСПЧ признал факт нарушения права Стояногло на справедливое судебное разбирательство. Суд также обязал Молдову выплатить экс-генпрокурору компенсацию в размере 3600 евро.
Стояногло был назначен на пост генерального прокурора в 2019 году сроком на семь лет.