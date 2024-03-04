В Самаре рассказали о семье, получившей медаль ордена «Родительская слава»

Старшему из детей Кириллу 19 лет, он окончил местный филиал Тольяттинского медицинского колледжа по специальности «сестринское дело». Сейчас он служит в Вооруженных силах РФ. Восемнадцатилетний сын Даниил учится на третьем курсе Кинель-Черкасского сельхозтехникума. Дочери Ольге 16 лет, она учится в 10-м классе и участвует в школьных олимпиадах. Двенадцатилетняя Ксения учится в четвертом классе по адаптированной программе, так как родилась с проблемами по слуху. Благодаря заботе и поддержке родителей Ксения осваивает программу обучения, посещая школу, в классе у нее много друзей.