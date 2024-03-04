ВЦИОМ: 80% опрошенных россиян собираются голосовать на выборах президента

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах составляет 80% — 8 из 10 опрошенных россиян заявили о готовности прийти на избирательные участки, при этом три четверти из них готовы отдать свой голос за действующего главу государства Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 2—3 марта среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.