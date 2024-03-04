ВЦИОМ: 80% опрошенных россиян собираются голосовать на выборах президента

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах составляет 80% — 8 из 10 опрошенных россиян заявили о готовности прийти на избирательные участки, при этом три четверти из них готовы отдать свой голос за действующего главу государства Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного
«Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах на начало марта составляет 80%: 70% респондентов ответили, что точно примут участие в выборах главы государства (плюс 3 п. п. с последнего замера — 15 февраля), 10% — что скорее примут (минус 4 п. п.)», — говорится в сообщении.
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян (без изменений с последнего замера). Электоральные показатели кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так: Владислав Даванков («Новые люди») — 6% (без изменений), Николай Харитонов (КПРФ) — 4% (плюс 1 п. п.), Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3% (без изменений).
Уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 89%. «87% участников опроса верно назвали месяц и год их проведения (плюс 2 п. п. с последнего замера), 2% — только год», — отмечается в исследовании.