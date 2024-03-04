ЕК: Зеленский не учёл, что часть снарядов от ЕС Украине придётся купить самой

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что Владимир Зеленский допустил неточность, говоря о том, что Европейский союз поставил Вооружённым силам Украины только 300 тыс. снарядов из обещанного 1 млн, он не учёл снаряды, которые Украина должна купить у ЕС самостоятельно.