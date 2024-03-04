Мишустин назвал приоритетную задачу правительств России и Казахстана

«Подтверждаю готовность к конструктивной работе, совместной с вами по всей содержательной повестке нашего сотрудничества. Наша главная задача — обеспечить принятие всех решений и договоренностей, которые достигнуты нашими руководителями — президентами России и Казахстана», — сказал Мишустин.