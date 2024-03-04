Мишустин назвал приоритетную задачу правительств России и Казахстана

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приоритетной задачей кабминов РФ и Казахстана является обеспечение принятия всех решений президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в Москве.
«Подтверждаю готовность к конструктивной работе, совместной с вами по всей содержательной повестке нашего сотрудничества. Наша главная задача — обеспечить принятие всех решений и договоренностей, которые достигнуты нашими руководителями — президентами России и Казахстана», — сказал Мишустин.
Также он передал слова приветствия Токаеву от президента РФ и от себя лично.