Губернатор Кубани встретился с новым начальником регионального УФСИН. Руководителем краевого ведомства стал Александр Просвернин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Вениамин Кондратьев поздравил Александра Просвернина с назначением на должность.
«Свой профессиональный путь вы начинали в Краснодарском крае, более 15 лет проработали в управлении ФСИН нашего региона. Вас хорошо знают как профессионального и ответственного руководителя. Заинтересованы в том, чтобы каждый, кто оступился и отбыл наказание, получил возможность вернуться к нормальной жизни. Нам предстоит большая совместная работа, рассчитываю на плодотворное сотрудничество».
Новый руководитель регионального УФСИН, в свою очередь, поблагодарил за доверие и заверил о выполнении поставленных задач.
На встрече обсудили вопрос трудовой занятости заключенных. В регионе действует технологичный производственный сектор по изготовлению свыше 250 видов изделий легкой промышленности, дерево- и металлообработки. Отмечается, что в крае есть возможность развивать деятельность для обеспечения потребностей оборонно-промышленного комплекса.
Участники встречи рассмотрели и социальную адаптацию. Как отметили во время обсуждения, решить трудные жизненные ситуации помогут основные положения нового закона «О пробации». В нем учли систему мер помощи бывшим заключенным.