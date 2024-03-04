Губернатор Кубани встретился с новым начальником регионального УФСИН

«Свой профессиональный путь вы начинали в Краснодарском крае, более 15 лет проработали в управлении ФСИН нашего региона. Вас хорошо знают как профессионального и ответственного руководителя. Заинтересованы в том, чтобы каждый, кто оступился и отбыл наказание, получил возможность вернуться к нормальной жизни. Нам предстоит большая совместная работа, рассчитываю на плодотворное сотрудничество».