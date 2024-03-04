Майя Санду призвала сажать деревья

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. В рамках реализации национального плана по расширению и восстановлению лесов под эгидой президента Республики Молдова Министерство окружающей среды планирует в течение 10 лет высадить новые леса общей площадью 145 тысяч гектаров.
В связи с этим министерство призвало всех граждан страны активно участвовать в мероприятиях по лесопосадкам, официальный старт которым будет дан в воскресенье, 10 марта.
Инициативу подержала и президент Молдовы Майя Санду.
«Предполагается посадить более 13 миллионов саженцев и продолжить уход за посадками, сделанными в прошлом году, когда нам вместе удалось восстановить лес на площади в семь тысяч гектаров. Я призываю вас и в этом году продолжить акцию по озеленению в рамках национальной программы», — написала президент в соцсети.