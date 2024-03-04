Майя Санду призвала сажать деревья

«Предполагается посадить более 13 миллионов саженцев и продолжить уход за посадками, сделанными в прошлом году, когда нам вместе удалось восстановить лес на площади в семь тысяч гектаров. Я призываю вас и в этом году продолжить акцию по озеленению в рамках национальной программы», — написала президент в соцсети.