Более 3,8 млн бюллетеней распечатают в Петербурге к выборам

Уже совсем скоро, всего через десять дней, в России пройдут выборы президента страны. Сейчас во всех регионах начали готовиться к этому событию. Вместе с подготовкой избирательных участков к голосованию также начали печатать бюллетени. В Петербурге к выборам будет подготовлено более 3,8 млн экземпляров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.