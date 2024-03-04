Более 3,8 млн бюллетеней распечатают в Петербурге к выборам

Уже совсем скоро, всего через десять дней, в России пройдут выборы президента страны. Сейчас во всех регионах начали готовиться к этому событию. Вместе с подготовкой избирательных участков к голосованию также начали печатать бюллетени. В Петербурге к выборам будет подготовлено более 3,8 млн экземпляров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
— Всего в рамках решения ЦИК России Петербург получит 3 863 500 бюллетеней. Не позднее 7 марта они будут доставлены в территориальные избирательные комиссии. Помещения, где будут храниться избирательные бюллетени, будут взяты под круглосуточную охрану, — уточнил он.
Напомним, что выборы президента будут проходить с 15 по 17 марта. Голосовать могут только совершеннолетние граждане страны.