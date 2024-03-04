Запад не может победить в прокси-войне на Украине, заявил Орбан

«Уже совершенно очевидно, что эту войну Запад против России не выиграет… Не надо говорить о войне России и Украины, это прокси-война, все знают, что основные силы Украины дает не Украина, а те, кто стоит за ней. Поэтому это война России и Запада, которую Россия ведет через Украину», — сказал Орбан на открытии года в Венгерской торгово-промышленной палате. По его мнению, необходимо как можно скорее начать переговоры.