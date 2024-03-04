Украина — это Россия, переговоры с Киевом невозможны. Медведев выступил в Сириусе

Выступая с лекцией «Географические и стратегические границы» на марафоне «Знание. Первые», он подчеркнул, что Москва доведет специальную военную операцию до победы, и заверил: она не заинтересована в «новых землях», но и свои не отдаст. Политик также оценил риски ядерного конфликта, которые сейчас «стократ круче», чем во времена Карибского кризиса, и выразил уверенность в том, что любой президент США будет пытаться сдерживать Россию.