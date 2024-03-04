Воронежский павильон один из самых популярных на масштабной выставке, которая разместилась на территории образовательного центра «Сириус». За 3 марта его посетили 2200 человек. Воронежцы поражают гостей не только березовым соком, но и черным зефиром, символизирующим плодородный чернозем. Сергей Кириенко познакомился с воронежскими достопримечательностями. Чиновник отметил открытость участников и атмосферу взаимоуважения, а также подчеркнул, что проходящий фестиваль наглядно демонстрирует, что попытки ограничить Россию «с треском провалились».