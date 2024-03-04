Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко попробовал воронежский березовый сок. Как пишет газета «Новости Воронежа», чиновник побывал на стенде Воронежской области на Всемирном фестивале молодежи, который сейчас проходит в Сочи.
Воронежский павильон один из самых популярных на масштабной выставке, которая разместилась на территории образовательного центра «Сириус». За 3 марта его посетили 2200 человек. Воронежцы поражают гостей не только березовым соком, но и черным зефиром, символизирующим плодородный чернозем. Сергей Кириенко познакомился с воронежскими достопримечательностями. Чиновник отметил открытость участников и атмосферу взаимоуважения, а также подчеркнул, что проходящий фестиваль наглядно демонстрирует, что попытки ограничить Россию «с треском провалились».
Воронежскую область на ВФМ-2024 представляет делегация из 135 молодых активистов.