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Сергей Кириенко попробовал воронежский березовый сок

Чиновник побывал на воронежском стенде Всемирного фестиваля молодежи.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко попробовал воронежский березовый сок. Как пишет газета «Новости Воронежа», чиновник побывал на стенде Воронежской области на Всемирном фестивале молодежи, который сейчас проходит в Сочи.

Воронежский павильон один из самых популярных на масштабной выставке, которая разместилась на территории образовательного центра «Сириус». За 3 марта его посетили 2200 человек. Воронежцы поражают гостей не только березовым соком, но и черным зефиром, символизирующим плодородный чернозем. Сергей Кириенко познакомился с воронежскими достопримечательностями. Чиновник отметил открытость участников и атмосферу взаимоуважения, а также подчеркнул, что проходящий фестиваль наглядно демонстрирует, что попытки ограничить Россию «с треском провалились».

Воронежскую область на ВФМ-2024 представляет делегация из 135 молодых активистов.