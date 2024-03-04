Лавров рассказал об отказе послов ЕС встретиться перед выборами в России

«Мы, собрав такую информацию, пригласили всех послов ЕС, по-моему, недели полторы назад на встречу со мной, на которой я просто хотел как министр иностранных дел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим», — сказал дипломат.