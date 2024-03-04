В ДНР более 3 тыс. человек зарегистрировались через «Мобильного избирателя» на голосование

Он добавил, что записаться на голосование не по месту регистрации, а на удобном участке для голосования жители могут через портал госуслуг, МФЦ, а также участковые или территориальные избиркомы. «Ранее мы с ним [проектом] сталкивались, конечно, и во время проведения избирательной компании в единый день голосования, но тот охват, тот масштаб и объем, с которым мы сталкиваемся сейчас, он говорит о том, что избирательная система значительно выросла в [его] использовании, и все наши коллеги, которые принимают участие в реализации этого проекта, точно также прекрасно научились пользоваться этим инструментом и используют его максимально», — заключил глава избиркома ДНР.