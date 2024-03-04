Глеб Никитин встретился с юными спортсменами из Донбасса

38 юных футболистов из Шахтерска Донецкой народной республики приехали в Нижегородскую область, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе губернатора и регионального правительства.
Ребята приехали по приглашению губернатора Глеба Никитина. Он встретил детей на главной спортивной арене Нижнего Новгорода.
«Я рад исполнить ваше желание побывать на нижегородской земле. Думаю, вам интересно ознакомиться не только с историей Нижнего, но и с его настоящим, особенно спортивным. В этом плане нам есть что показать вам, истинным спортсменам. В Нижнем Новгороде много школ по разным видам спорта. Мы активно поддерживаем наших ребят в их увлечениях и стремлении к здоровому образу жизни».
Программа знакомства ребят из футбольного клуба «ДЮСШ-Аякс» с нижегородским спортом началась на стадионе «Нижний Новгород» на матче (6+) «ФК Пари Нижний Новгород» — ФК «Факел».
Глава региона поблагодарил за инициативу такой поездки Дениса Самарского — именно он обратился с просьбой организовать поездку для юных спортсменов. Дело в том, что Денис сам вырос в Шахтерске, затем переехал в Нижний Новгород, но не потерял связи со спортивным сообществом малой родины.
Футболисты побывали не только на трибунах и футбольном поле, но и в зале для пресс-конференций, раздевалке, комнате для разминки перед матчем.
«Очень понравился стадион — большой и красивый. Нам рассказали, что Марадона тут был, Месси», — признался воспитанник «ДЮСШ-Аякс» Павел Малкин.