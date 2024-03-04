Глеб Никитин встретился с юными спортсменами из Донбасса

«Я рад исполнить ваше желание побывать на нижегородской земле. Думаю, вам интересно ознакомиться не только с историей Нижнего, но и с его настоящим, особенно спортивным. В этом плане нам есть что показать вам, истинным спортсменам. В Нижнем Новгороде много школ по разным видам спорта. Мы активно поддерживаем наших ребят в их увлечениях и стремлении к здоровому образу жизни».