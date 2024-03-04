Начальник Генштаба Узбекистана прибыл в Беларусь

Напомним, в прошлом месяце президент Беларуси Александр Лукашенко совершил официальный визит в Узбекистан. По итогам прошедших переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко подписали 14 договоров о сотрудничестве в разных сферах.