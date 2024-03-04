Начальник Генштаба Узбекистана прибыл в Беларусь

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Беларуси, сегодня с официальным визитом в Минск прибыл первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов.
В рамках его визита состоялись переговоры с начальником Генерального штаба — первым заместителем Министра обороны Беларуси генерал-майором Виктором Гулевичем.
Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.
В соответствии с программой визита предусмотрен ряд встреч главы узбекской военной делегации с руководством Вооруженных Сил Республики Беларусь, посещение воинских частей, говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом месяце президент Беларуси Александр Лукашенко совершил официальный визит в Узбекистан. По итогам прошедших переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко подписали 14 договоров о сотрудничестве в разных сферах.