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Лукашенко определил, как переводить госорганы с мирного на военное время

Белорусские власти в последние годы в связи с обострением ситуации в непосредственной близости от границ республики уделяют пристальное внимание безопасности страны.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени», пишет Telegram-канал «Пул Первого».

В документе усовершенствован порядок того, как государственные органы и иные организации переводятся с работы в мирных условиях на военное время.

Помимо этого, там прописано, как будет обеспечиваться согласованное и эффективное взаимодействие при возникновении угроз для нацбезопасности, учитывая изменение военно-политических условий.