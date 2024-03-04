Лукашенко определил, как переводить госорганы с мирного на военное время

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени», пишет Telegram-канал «Пул Первого».
В документе усовершенствован порядок того, как государственные органы и иные организации переводятся с работы в мирных условиях на военное время.
Помимо этого, там прописано, как будет обеспечиваться согласованное и эффективное взаимодействие при возникновении угроз для нацбезопасности, учитывая изменение военно-политических условий.